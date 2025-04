Jojo Todynho expõe Cariúcha criticando SUS e aponta incoerência

Após ser criticada por suas declarações sobre o SUS, Jojo Todynho decidiu rebater os comentários nas redes sociais. A polêmica começou quando a cantora afirmou que o atendimento pelo sistema público de saúde é demorado e ineficiente.

As falas repercutiram negativamente, e muitos internautas se manifestaram contra o posicionamento da funkeira. Entre os que reagiram, a apresentadora e influencer Cariúcha resolveu gravar um vídeo respondendo diretamente à estudante de Direito. O clima esquentou entre as duas, reacendendo uma treta antiga.

No vídeo, Cariúcha critica a forma como Jojo generalizou o atendimento prestado pelo SUS. Ela afirma que a fala da ex-Fazenda é irresponsável e desrespeitosa com os profissionais da saúde. A influenciadora ressaltou que o sistema tem falhas, mas também é essencial para milhões de brasileiros. A resposta não agradou Jojo.

Jojo Todynho então publicou no feed do Instagram um vídeo antigo de Cariúcha, com cerca de um ano, em que ela também critica o SUS. Na gravação, Cariúcha reclama do tempo de espera para atendimento e diz que o sistema público é falho. Jojo aproveitou para apontar a suposta hipocrisia da apresentadora e alegou que, mesmo assim, a rival fez publicidade para o governo promovendo o SUS. “Fez publi e agora quer pagar de defensora?”, ironizou Jojo.

A influenciadora Cariúcha, por sua vez, rebateu a acusação durante sua participação no programa “Fofocalizando”. Ela afirmou que não recebeu nenhum valor financeiro para gravar o conteúdo institucional. O vídeo teria sido produzido para o Ministério da Saúde com o objetivo de informar sobre os serviços oferecidos pelo SUS além dos hospitais e clínicas. Segundo ela, até quem tem plano de saúde ou dinheiro usa o sistema sem perceber.

Nas redes sociais, internautas comentam sobre a briga, alguns apoiam Jojo, enquanto outros defendem Cariúcha: "o bom da Jojo é que ela mata a cobra e mostra o pau", disparou uma seguidora. "O sus é extremamente necessário, não é perfeito como qualquer outro sistema, mas ainda assim ajuda muitas pessoas", completou outra.