Cauã Reymond e o incômodo com a inexperiência de Bella Campos em cena

Recentemente, vazou na mídia uma discussão entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Segundo a Veja Gente, a atriz teria ido até o ator, no estacionamento da emissora, para tirar satisfação sobre o motivo de ele supostamente ter reclamado do desempenho dela em cena junto à direção da novela ‘Vale Tudo’. Agora, a coluna Mariana Morais descobriu detalhes que envolvem o descontentamento do ator com sua colega de cena.

Segundo fontes da coluna, que atuam nos bastidores da trama, Cauã tem estado impaciente com a inexperiência de Bella Campos desde o início das gravações. Por baixo dos panos, o ator costuma demonstrar insatisfação com a falta de dinamismo da atriz nos momentos chaves das gravações. A gente explica o motivo: Cauã, que tem anos e anos de estrada nas novelas, gosta constantemente de improvisar em cena para dar mais realismo e proporcionar maior entrosamento entre os personagens. Contudo, Bella Campos não costuma captar as ‘deixas’ do ator nos momentos de improviso e não consegue dar continuidade à gravação saindo do script.

Diante das constantes falha nas tentativas de improviso, devido ao costume de Bella Campos de se prender fielmente ao que manda o script, as cenas acabam precisando ser regravadas todas do início, o que acaba atrasando os tempos de gravações. E levando em consideração que Cauã é o tipo de ator que está acostumado a conseguir gravar suas cenas logo de primeira, mesmo usando seus improvisos quando acha pertinente, o galã global tem ficado cada vez mais impaciente com o ‘amadorismo’ de Bella Campos e seus ‘engasgos’ em cena.

A rusga entre os dois se dá, principalmente, devido à frustração de Cauã em relação à expectativa em cima de Bella, já que a atriz ocupa um lugar de destaque no horário nobre, interpretando a icônica "Maria de Fátima" e não tem correspondido à altura nos bastidores da trama. Vale lembrar que, nas redes sociais, a atuação de Bella Campos tem recebido críticas e, inclusive, em cena, o casal tem deixado a desejar no quesito química.