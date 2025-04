Sonia Abrão detona atuação de Bella Campos: "péssima"

Durante uma edição do "Jornal dos Famosos", a apresentadora Sonia Abrão não poupou palavras ao comentar a polêmica em torno da atuação de Bella Campos no remake de "Vale Tudo" e simplesmente detonou a atuação da atriz na trama.

A jornalista foi extremamente objetiva em seu ponto e opinou sobre o desempenho de Bella, que protagoniza a novela interpretando a personagem "Maria de Fátima". De acordo com o posicionamento de Sonia, é possível ver que no embate entre Bella e Cauã, a veterna está do lado do galã.

"Quem me surpreendeu positivamente foi a Tais. Agora, a Bella... infelizmente, não está segurando a personagem. Fica difícil defender", disparou Sonia ao vivo. Em seguida, ela alfinetou a escolha do elenco: "Quem decidiu essa escalação, agora tem que assumir o prejuízo", completou.

Vale lembrar que, os comentários foram feitos enquanto circulam por aí informações de que Cauã se desentendeu com a atriz ao ter problemas em cena com o desempenho de Bella, como foi noticiado pela Coluna Mariana Morais anteriormente. Segundo fontes, o galã teria se incomodado com o desempenho nas cenas e no improviso.

Sonia, então, deu razão ao suposto incômodo de Cauã e sugeriu que a insatisfação dele pode estar correta: "Nesse caso, não dá pra culpar o Cauã. Se ele se posicionou, é porque viu algo que muita gente também está vendo", disse.