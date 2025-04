Ex-BBB Vinícius chama Bella Campos de "odiadinha do Brasil" e viraliza

Eliminado do BBB25, Vinicius Nascimento aproveitou a segunda-feira (14) para circular pelos Estúdios Globo e acabou protagonizando um momento inusitado. O ex-brother se encontrou com as atrizes Taís Araújo e Bella Campos nos bastidores da emissora. Em clima descontraído, o arquiteto brincou com sua fama pós-reality. Segundo ele, vem sendo chamado carinhosamente de “namoradinho do Brasil” desde que deixou o confinamento. A piada rendeu boas risadas entre os presentes.

Bella Campos, que vive a vilã Maria de Fátima na nova versão de “Vale Tudo”, entrou na brincadeira e não perdeu a chance de se divertir com o apelido oposto. “É a capetinha do Brasil”, disparou a atriz, se referindo à sua personagem. Taís Araújo, sempre carismática, também caiu na risada com a cena. O trio mostrou sintonia e bom humor ao lidar com os rótulos criados pelo público. A interação logo se espalhou nas redes sociais.

Vinicius contou ainda que, assim que saiu da casa, já começou a assistir ao remake de “Vale Tudo”. Segundo ele, o primeiro episódio o deixou empolgado, e ele está decidido a maratonar a novela. “Nem consegui ver tudo ainda, mas já tô clicado”, revelou o ex-brother. Ele também aproveitou o encontro para tietar Bella Campos, que dá vida a uma das personagens mais icônicas da trama.

“Dizem que eu sou o namoradinho do Brasil, e essa daqui é a odiadinha do Brasil”, brincou Vini, apontando para Bella. O comentário, feito em tom de humor, viralizou entre os fãs do programa e da novela. O contraste entre a fama doce do ex-BBB e o perfil ardiloso da personagem de Bella rendeu comentários divertidos online. A química entre eles arrancou elogios dos internautas.

Com a popularidade em alta, Vinicius parece estar aproveitando bem os primeiros dias fora do reality. Entre risadas e reencontros, o ex-participante vai conquistando seu espaço na mídia. Enquanto isso, Bella Campos segue firme como destaque do remake de “Vale Tudo”, dividindo opiniões com sua vilã.