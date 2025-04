A foto inédita de Galisteu em ensaio da Playboy vetado por Senna

Os fãs de Adriane Galisteu foram surpreendidos com uma foto inédita do ensaio da apresentadora para a revista Playboy. A sessão de fotos ocorreu em 1993, mas nunca houve publicação na revista, após o ensaio ter sido vetado por Ayrton Senna. Na ocasião, o piloto havia acabado de engatar o namoro com Galisteu.

A Playboy chegou a anunciar Adriane Galisteu em suas páginas para seus leitores, na sessão “Panteras, gatas e coelhinhas”, e avisou que em breve ela apareceria de uma forma bem mais ousada. Galisteu já havia posado nua e só faltava o ensaio ser divulgado oficialmente, mas justamente naquele mesmo mês em que foi anunciada, ela começou a namorada Senna e o Piloto solicitou à revista que o ensaio não fosse divulgado.

Ayrton Senna teve seu pedido atendido, mas precisou desembolsar R$ 5 mil dólares, referente ao valor do cachê que foi pago à Galisteu pelo ensaio. Depois do veto, as fotos permaneceram fora dos holofotes desde então. Contudo, recentemente, um fã da apresentadora divulgou um desses registros.

Lucas Hit, do canal Central de Fãs Galisteu, encontrou algumas imagens do polêmico ensaio, enquanto organizava o acervo dela, a pedido da própria. Na foto, Galisteu aparece seminua, usando um sutiã branco e fazendo pose, enquanto era clicada pelo fotógrafo Drausio Tuzzolo, em uma marina localizada no Guarujá, litoral de São Paulo.

Pouco mais de um ano após a morte de Senna, Adriane Galisteu acabou posando nua novamente para a Playboy. Ela foi capa de uma das publicações da revista, em 1995. Anos depois, em 2011, posou novamente, mas assumiu que, neste último ensaio, suas fotos estavam tratadas com photoshop.