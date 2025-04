Ex de Marcello Novaes expõe comentários recebidos de ator: 'Bunda pequena'

Ex-mulher de Marcello Novaes fala sobre relação tóxica com ator - (crédito: Reprodução Instagram)

O relacionamento entre Marcello Novaes e Saory Cardoso chegou ao fim. O ator veio a público, na última quarta-feira (16), revelar que não existe mais o casal. Durante uma entrevista, o famoso contou que "cada um foi para o seu canto".

Saory Cardoso, entretanto, também se pronunciou sobre o fim da relação, que durou cerca de três anos. A influenciadora, além de revelar o motivo da separação, mandou algumas indiretas para o ex-amado. "Como muitos de vocês já viram na entrevista que acabou de sair com o Marcello Novaes para a Quem, nós não estamos mais juntos", disse.

Na sequência, Saory contou que o fato de ela ter feito um preenchimento no bumbum teria incomodado bastante o artista: "É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele", revelou.

Momentos depois, a beldade fez um comentário no perfil "Segue a Cami" sobre os comentários que recebia constantemente do ator: "Fora minhas pernas, que são finas demais; minha bunda era pequena, parecendo duas bolas murchas; meu cabelo tinha que ser no ombro, cabelo grande é feio", revelou a influenciadora em resposta a uma seguidora.

E seguiu com as declarações: "Meus peitos, se eu fosse escolher, não deixaria você colocar silicone; minha barriga, magra demais; quando eu fazia a unha, 'odeio unha feita'. Fiquei três meses sem fazer para não ouvir críticas. Tudo em mim era feio", concluiu a loira.