Vale Tudo: Gravações são canceladas após treta pública entre atores

As gravações da novela “Vale Tudo” foram canceladas na tarde desta quinta-feira, 17, após um novo desentendimento entre Cauã Reymond e Bella Campos. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, os atores foram convocados para uma reunião com Amauri Soares, diretor da Globo, enquanto o set foi esvaziado.

Estavam previstas quinze cenas entre os dois, incluindo momentos de beijo, discussão e até sexo. Bella teria sido pressionada pela direção a defender Cauã publicamente, o que a fez chorar e se recusar a continuar.

A reunião com a alta cúpula da emissora aconteceu em busca de uma saída para a crise, que já afeta o cronograma da novela.

A tensão entre os intérpretes de César e Maria de Fátima não é novidade. Bella formalizou queixas contra Cauã, alegando comportamentos machistas e agressivos.

Nos bastidores, eles mal se falam, e a convivência virou um desafio para toda a equipe, que tenta evitar ao máximo o contato entre os dois fora das cenas.