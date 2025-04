Cauã Reymond reage a polêmica de mau cheiro na axila

Cauã Reymond quebrou o silêncio e revelou se usa ou não desodorante. Após rumores de que o ator estaria com mau cheiro durante as gravações do remake de Vale Tudo, o artista confessou que, sim, usa desodorante.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, o ator, que estava gravando para a novela das nove, respondeu sobre a polêmica. "Cauã, você usa desodorante?", perguntou a repórter. Desacreditado e visivelmente sem graça, o ator respondeu: "Sim, sim", disse ele, com um sorriso tímido.

Além do suposto mau cheiro nas axilas, Bella Campos teria dito que o colega de trabalho apresentava mau hálito. De acordo com o apresentador Léo Dias, a jovem atriz teria feito esse comentário a pessoas próximas do elenco.

Vale ressaltar que os rumores surgiram após um suposto desentendimento entre os protagonistas no estacionamento da TV Globo. Internautas especulam que o atrito entre os famosos já existe desde o passado.

Na ocasião, Cauã Reymond estaria insatisfeito com o desempenho da atriz e levou a reclamação até a direção da trama. O veterano estaria tendo dificuldades para desenvolver seus improvisos em cena, diante da "inexperiência" da jovem. Bella, por sua vez, teria ido tirar satisfações com o galã.