Saory Cardoso faz novo desabafo após término com Marcello Novaes

Saory Cardoso faz novas declarações sobre término com Marcello Novaes - (crédito: Reprodução Instagram)

Saory Cardoso fez um novo desabafo nesta quinta-feira (24), nas redes sociais. A influenciadora, que viveu um relacionamento de três anos com o ator Marcello Novaes, comentou sobre viver um recomeço. Segundo ela, o ator teria terminado a relação após um procedimento estético no bumbum.

"Renascer: novas chances, na possibilidade de ser melhor. Recomeçar: triunfar diante do medo e abraçar a esperança. Inspirar outros olhares através da resiliência. Sentir a vida com intensidade. Não perder mais tempo com o que não vale a pena", escreveu ela.

Saory também revelou que tem aproveitado as oportunidades que estão surgindo. "Aproveitando novas oportunidades. Seguir e compreender o recado que vem de longe. Uma nova vida. Andando com fé e amando mais. Observando mais. Agradecendo mais ainda", revelou.

Para quem não acompanhou, após expor o fim do namoro, a beldade veio a público revelar como Marcello Novaes agia com ela. Saory relatou que viveu um relacionamento tóxico e que era constantemente criticada pelo artista.

"Fora minhas pernas, que eram 'finas demais', minha bunda era 'pequena, parecendo duas bolas murchas', meu cabelo 'tinha que ser no ombro, cabelo grande é feio', meus peitos — 'se eu fosse escolher, não deixaria você colocar silicone', minha barriga 'magra demais'. Quando eu fazia a unha, ouvia: 'odeio unha feita'. Fiquei três meses sem fazer para não ouvir críticas. Tudo em mim era motivo de crítica", revelou.