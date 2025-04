Power Couple: Gretchen e mais famosos são confirmados no reality

A Record TV divulgou os casais da nova temporada do Power Couple Brasil, que estreia em 29 de abril. Entre os participantes estão Gretchen e Esdras, Dhomini e Adriana, Rayanne Morais e Victor Pecoraro, além de outras figuras conhecidas.

Gretchen retorna ao reality ao lado do marido atual, Esdras de Souza. Já Dhomini, campeão do BBB3, participa com a esposa Adriana. Francine Piaia, do BBB9, também está confirmada com o marido Junior.

O elenco mistura nomes da TV e das redes sociais, com histórias curiosas e perfis variados. Tem casal veterano, influenciadores e até ex-participantes de outros realities. Ao todo, são 14 duplas escaladas para esta edição.

As expectativas são altas para a nova fase do programa, que promete muitas provas eletrizantes e tretas de casal. A apresentação ficará por conta de Rafa Brites e Felipe Andreoli. Será a estreia da dupla no comando do reality.

Com estreia marcada para o fim do mês, o Power Couple deve agitar as noites da Record. Os casais vão disputar um prêmio em dinheiro e encarar desafios semanais.