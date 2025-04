Motivo para Gretchen entrar de novo no Power Couple é revelado - (crédito: Redes Sociais)

Gretchen está de volta ao Power Couple Brasil e acompanhada do maridão Esdras de Souza. A rainha do rebolado aceitou encarar o reality mais uma vez e o motivo veio direto do chefão da Record. Rodrigo Carelli abriu o jogo sobre o que fez a artista topar o desafio novamente.

Segundo o diretor, a volta de Gretchen não foi só por causa do marido, como ela disse. Para ele, a cantora sentia saudade dos holofotes e queria mostrar novamente sua personalidade forte. “Ela sabe que o público ama essa versão dela sem filtro”, afirmou.

A negociação, porém, não foi tão simples assim. No primeiro convite, Gretchen disse “não”, mas depois repensou e aceitou conversar com a produção. Pouco tempo depois, o martelo foi batido e a musa foi confirmada no elenco.

Veterana dos realities, Gretchen já brilhou (e tretou) em A Fazenda, Power Couple e outros formatos. Ela também protagonizou seu próprio reality familiar, “Os Gretchens”, e esteve até no “Masked Singer”. Agora, quer mostrar uma nova fase ao lado do marido.

Com estreia marcada para 29 de abril, a nova edição do Power Couple será comandada por Rafa Brites e Felipe Andreoli.