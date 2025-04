EX-BBB Gustavo Benedeti reage após ser acusado de traição e ser abusivo

Gustavo Benedeti veio a público se pronunciar após ser acusado de traição pela ex-namorada, Aline Fernandes. A influenciadora viralizou nas redes sociais, na última segunda-feira (28), ao relatar toda a sua frustração com o namoro, que durou cerca de três meses.

Em seu perfil no Instagram, Gustavo declarou que foi alvo de mentiras covardes. Apesar de citar a Justiça em suas declarações, o agrônomo garantiu que não irá processar a ex. "Existem mentiras que são tão absurdas e criminosas que não merecem nem defesa."

"Só cabe a nós confiar na justiça de Deus e tomar as medidas jurídicas cabíveis diante da maldade e covardia com as quais fui ofendido hoje. Que Deus abençoe a todos que torcem por mim e julgue com justiça os que gratuitamente me ofendem", disse.

Nas redes sociais, Aline contou como se sentiu ao ver o ex-affair assumir um novo relacionamento 20 dias após o término. "Passei três meses com esse indivíduo e não iria expor nada! Dia 8 deste mês ele ainda estava comigo e, menos de 20 dias depois, está na rede social anunciando namoro", escreveu.

Além disso, Aline afirmou que Gustavo estaria se encontrando com outros homens enquanto eles ainda namoravam. "Eu preferi não acreditar! Fui tratada com desrespeito, frieza e indiferença diariamente, o que me fez finalmente reconhecer a dependência emocional que eu tinha e agora tratar isso para nunca mais aceitar ser tratada como fui", disparou.