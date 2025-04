Hospedagens cancelam reservas dos fãs de Gaga para cobrar o dobro

O show da Lady Gaga vem causando dor de cabeça para os fãs. De acordo com relatos de turistas em busca de hospedagem no Rio de Janeiro, devido à alta demanda e à procura por imóveis para alugar nos arredores de Copacabana, os preços triplicaram.

Nesta semana, a jornalista Maressah Sampaio, de 37 anos, moradora de Porto Alegre (RS), viralizou na web após denunciar uma empresa de hospedagem famosa no país. Segundo a profissional, ela havia conseguido hospedagem na cidade antes mesmo de a prefeitura confirmar o espetáculo.

No entanto, a reserva, no valor de R$ 1,8 mil, foi cancelada. A turista havia se programado para ficar na Cidade Maravilhosa entre os dias 30 de abril e 5 de maio. Os planos foram por água abaixo após a proprietária do imóvel cancelar a reserva que já estava paga.

"Ela mandou mensagem dizendo que não poderia mais me receber porque houve uma mudança na política de hospedagem do apartamento e pediu para eu cancelar. Eu falei: 'Não posso cancelar porque posso ser penalizada e preciso estar no Rio nessa data, já paguei inclusive, então não vou cancelar'. Ela respondeu: 'Não, tu tem que cancelar porque eu não vou te receber'", relatou.

Turista expõe caso na web

Maressah não ficou calada e resolveu expor o caso nas redes sociais. Em poucos dias, a reclamação da turista viralizou na web, fazendo a companhia de viagens rever a situação. Apesar de não conseguir a reserva que pretendia, o problema teve uma solução.

"Consegui hospedagem pelo dobro do preço, só que o Airbnb viu a repercussão do meu post e bancou a diferença. Mas, pô, a gente planeja com antecedência, coloca todos os gastos no papel... Gastos com deslocamento que eu não teria, agora vou ter. Além disso, não vou conseguir em Copacabana como eu tinha planejado e tive toda essa dor de cabeça", concluiu.