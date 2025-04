Ex-Panicat é presa pela terceira vez em menos de um ano

Ana Paula Leme, de 47 anos, foi detida pela terceira vez, na última segunda-feira (28), por desacato à autoridade. A ex-panicat teria causado transtornos em um mercadinho, em Campinas. A assistente foi denunciada por funcionários do local, que alegaram que ela estaria visivelmente alterada.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher estaria discutindo com clientes dentro do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais deram voz de prisão a Ana Paula, que resistiu às ordens e se recusou a se identificar.

Após ser reconhecida, Ana Paula foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Campinas. Na delegacia, a ex-assistente de palco aparentava estar alterada, citando frases desconexas para os agentes da Polícia Militar. Na ocasião, ela assinou um termo circunstanciado por desacato e foi liberada.

Por meio de nota, a defesa de Ana Paula se pronunciou: "Esclarece-se, de modo categórico, que não houve qualquer prática de infração penal. A cliente, embora exaltada em razão do estado etílico e da abordagem, não ofereceu resistência física, tampouco foi flagrada em situação que justifique juridicamente sua detenção."

"É importante destacar que o histórico anterior da cliente — relacionado a outros episódios de embriaguez ao volante, já resolvidos judicialmente — não pode servir como estigma social nem justificar perseguições ou abordagens desproporcionais", diz o texto.