Wanessa Camargo fala de reconciliação com Dado Dolabella

Wanessa Camargo deixou fãs esperançosos com um possível retorno do namoro entre ela e Dado Dolabella. Durante um bate-papo com a influenciadora Maya Massafera, a cantora comentou que se relacionar com o músico foi um encontro de almas.

Em conversa descontraída com Maya Massafera, Wanessa revelou que homens com idade acima dos 35 anos seriam ideais para se relacionar. Entretanto, ela declarou que, nos últimos dias, tem focado mais nos cuidados com os filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10 anos.

"Depois que eu me separei, eu quero as coisas do meu jeito", declarou. Em seguida, Wanessa comentou sobre a relação que viveu ao lado de Dado Dolabella. "Eu tenho muito carinho pelos relacionamentos que eu tive. Eu e o Dado foi um reencontro de almas. É, hoje, um grande amor da minha vida", disparou.

Maya, por sua vez, perguntou se existe chance de a cantora voltar com o ator: "Eu não digo nunca. Porque olha o que aconteceu comigo e com ele?", relembrou ela, referindo-se ao período em que namorou o artista. O ex-casal se relacionou entre os anos de 2000 e 2004, em um namoro repleto de idas e vindas.

Após 20 anos, os famosos retomaram o relacionamento em 2022 e permaneceram juntos até meados de 2024. No entanto, com a saída da filha de Zezé Di Camargo do BBB 24, Wanessa anunciou o término com Dado.