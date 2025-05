Luva de Pedreiro é condenado a pagar mais de R$ 3 milhões a ex-empresário

Iran de Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, de 23 anos, foi condenado a pagar mais de R$ 3 milhões ao ex-empresário Allan de Jesus. O influenciador foi processado por ele em 2022, após uma "rescisão injustificada" de contrato.

De acordo com o juiz Mário Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a defesa de Luva de Pedreiro ainda pode recorrer a decisão. No processo, Allan alegava que o cliente rompeu o contrato sem aviso prévio e de forma injustificada.

Nas redes sociais, o ex-empresário comemorou a decisão judicial usando o bordão "Receba", pelo qual Luva de Pedreiro ficou conhecido. "Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados."

Allan ainda mandou um recado para quem apoiou o jovem: "E aqueles que ajudaram a criar e disseminar, nas redes sociais, a narrativa e o roteiro para me destruir? Nem os próprios amigos ele ajudou… Mas Deus vê tudo. Agora, RECEBA!", disparou.

Na ocasião, Allan havia cobrado o valor de R$ 5,2 milhões de multa rescisória. O juiz, no entanto, reduziu o valor para R$ 3,25 milhões, considerando parcialmente procedentes as argumentações da defesa do Luva de Pedreiro.