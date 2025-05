Conselho Tutelar obriga pastor mirim a deixar de pregar e voltar à escola

"Off The King, The Power!" O garoto prodígio Miguel Oliveira, que ganhou grande repercussão na mídia esta semana, sofreu algumas retaliações do Conselho Tutelar. O pastor, de apenas 14 anos, foi proibido de realizar suas pregações e de conduzir cultos pelo Brasil afora.

O mistério envolvendo o pastor mirim foi tão grande que, caso os pais descumpram a ordem, poderão ser afastados do convívio do missionário. Entretanto, o jovem profeta poderá continuar pregando nas igrejas sob uma condição: que não haja exposição na mídia.

A decisão ocorreu após uma denúncia de que a criança estaria envolvida em uma situação de exploração religiosa com fins lucrativos, negligenciada pelos genitores. A conversa com o evangelista e seus responsáveis aconteceu em Carapicuíba (SP), onde ele mora, e foi acompanhada por uma equipe de psicólogos e neuropsicólogos.



Além do Conselho Tutelar, o Ministério Público de São Paulo também estuda o caso para melhor atender as necessidades da criança, que chegou a acumular mais de um milhão de seguidores no Instagram. Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, a assessoria do rapaz informou que os pais não querem mais falar com a mídia.

“Ele é menor, e os pais não querem mais falar com nenhuma mídia, pois as ameaças estão absurdas. Xingamentos e coisas absurdas. Já foram na delegacia, e nada acontece. Então, eles acharam melhor não responder e não aparecer mais”.