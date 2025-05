Antes de término, Angélica abriu coração sobre sua versão sogra

Sogra sempre sendo sogra — no caso de Duda Guerra, ex-sogra. Angélica, antes da confusão apocalíptica, deixou um recado para as noras. Durante uma entrevista, a apresentadora do canal GNT confessou não saber se é uma mãe ciumenta em relação às namoradas dos herdeiros.

Questionada sobre o namoro de Benício, a loira teceu elogios ao filho do meio. "Como está a Angélica sogrona? A gente só vê Benício para cima e para baixo namorando", iniciou a repórter do portal Leo Dias. "Ele está um gato, né?", respondeu Angélica.

"Ele é lindo, o Joaquim também. Eles são tudo na minha vida. Mas eu sou boa sogra", disse a veterana com um sorriso no canto da boca. Em seguida, a repórter perguntou se a famosa era ciumenta com os filhos. Angélica respondeu que não, mas voltou atrás e disse que não sabe.

Nas redes sociais, internautas concordaram com as declarações da loira: "Angélica está certíssima defendendo o seu filho! Mãe sempre tem visão e quer sempre o melhor para o filho!", "Angélica: vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Benício: sim, mamãe."

"É lindo ver uma mãe falar com tanto orgulho! Outro detalhe: mãe sabe e pressente muito bem as coisas", "Meu Deus do céu, um namorico entre adolescentes virou pauta nacional", "Espero que os dois sigam seus caminhos. Não será o primeiro nem o último relacionamento. Vivam!"