Duda Guerra toma atitude após término com filho de Luciano Huck

Duda Guerra parece não querer lembrar do ex, Benício. Após anunciar que o relacionamento do casal chegou ao fim, a influenciadora apagou as fotos que tinha com o filho de Angélica e Luciano Huck. Sem se pronunciar, a beldade seguiu com as publicações do dia a dia nas redes sociais.

Tudo começou após Duda Guerra expor uma briga com Antonela Braga envolvendo Benício. A influenciadora, que não possuía vínculo de amizade com a estudante, teria recebido uma solicitação de amizade no aplicativo Dix.

Duda, entretanto, estranhou a tentativa de aproximação de Antonela, que fazia uma viagem a trabalho com o mesmo grupo de amigos de Guerra. Na ocasião, a jovem teria ido até um dos quartos em que a influenciadora estava alojada para tirar satisfações.

O imbróglio foi exposto em detalhes pela própria Duda, o que, segundo internautas, teria provocado a ira de Angélica, que evita ao máximo expor a família. Apesar de defender a ex-nora, três dias depois, Leo Dias anunciou que não existia mais namoro entre a estudante e o herdeiro da família Huck.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre os últimos episódios. "Dia das Mães chegando e Angélica já ganhando o seu presente", "Sabia que quem mais ia se lascar nessa fofoca toda seria ela. Fico triste porque ela só foi adolescente".