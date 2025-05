Alexandre Frota fala de treta com Edmundo e admite: "Fui escravo do corpo" - (crédito: Redes Sociais)

Alexandre Frota e a esposa, Fabi Frota, foram os convidados do "Podshape", podcast apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, neste domingo. Durante a participação, o ator falou sobre cuidados com o corpo, política e relembrou tretas do passado.

No quadro “Reveza ou Não Reveza”, onde os convidados dizem se aceitariam revezar na academia com personalidades sugeridas, Frota recordou uma antiga briga com o jogador Edmundo.

“Não revezo com o Edmundo”, disse Frota, arrancando risadas. Ao ser questionado sobre o motivo, ele explicou: “Lembra da Cristina Mortágua? Ela deu uma entrevista para a revista Veja dizendo que não sabia de quem era o filho dela, se era do Edmundo, do Frota, do Renato Gaúcho, do Eri Johnson… e no final o filho era do Edmundo, mas ela colocou o nome de Alexandre”, contou, referindo-se a Alexandre Mortágua, atualmente com 30 anos. Segundo ele, a situação gerou um mal-estar com o jogador.

Em outro momento, Frota falou sobre a própria aparência. “Eu não tenho problema nenhum em estar gordo. Não quero nem saber. Eu como o que quiser. Fui escravo do corpo durante 30 anos, agora não me permito mais ser escravo do corpo”, revelou.

Juju Salimeni comentou sobre a fase em que o ator seguia uma rotina rígida de cuidados com o físico. Frota confirmou: “Vivi uma fase bem rígida, mas não vivo mais”.

O político ainda contou que, apesar de não se preocupar com o corpo atualmente, em algumas ocasiões se prepara. “Por exemplo, fiz a capa de uma revista e perdi 6 quilos”, disse ele, reforçando que, mesmo satisfeito com sua aparência, ainda faz ajustes quando considera necessário.