Virginia Fonseca busca forças na fé após anunciar separação de Zé Felipe

Após anunciar oficialmente o fim de seu casamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca fez uma visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, na tarde desta quarta-feira (28). A influenciadora, que está acompanhando a turnê do ex-marido no país, compartilhou registros emocionantes do momento de fé.

Nos Stories do Instagram, Virginia apareceu acendendo uma vela — gesto tradicional do local — e escreveu na legenda: “Parada obrigatória”. Em seguida, ela surgiu sozinha em um espaço reservado para orações, o que reforçou o tom de recolhimento e reflexão que tem marcado este período de sua vida.

Momentos antes, Virginia e Zé Felipe apareceram juntos em um vídeo para esclarecer que o término não se trata de uma jogada de marketing, como alguns internautas especularam. “Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos amigos”, afirmou ela.

“Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto”, completou. “A gente só quis encerrar da melhor forma, antes que surgissem brigas. Não queríamos dar espaço para mágoas ou desentendimentos.”

Em tom sereno e emocionado, Virginia finalizou: “Foram os melhores momentos da minha vida. Construímos uma família linda, com três filhos abençoados. Agora, seguimos com amizade e respeito, sempre pensando no bem-estar deles.”