Leonardo quebra o silêncio em meio a separação de Zé Felipe e Virginia

Enquanto a internet segue em polvorosa com o anúncio inesperado da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Leonardo, pai do cantor e ex-sogro da influenciadora, adotou uma postura diferente: manteve o silêncio absoluto sobre o assunto e seguiu sua rotina normalmente nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o sertanejo surgiu curtindo um momento de lazer na fazenda Talismã. Leonardo apareceu pescando e se divertindo ao ar livre. Em seguida, ele ainda separou um tempo para cumprir compromissos comerciais e divulgou, nos Stories, uma campanha de jogos de aposta — sem mencionar o filho ou a ex-nora.

"Alô, galera! Hoje é quarta-feira e o Pix do Milhão vai te dar 100 mil reais. Você pode ser o nosso sorteado do Pix do Milhão, aqui comigo, Leonardo", anunciou empolgado. "Acesse o link, porque daqui a pouco tem sorteio. Quem sabe você é o sortudo? Vem com a gente!", completou o cantor, sem demonstrar qualquer abalo com o término do filho.

O silêncio de Leonardo contrastou com a comoção dos fãs, que ainda digerem a notícia dada na última terça-feira (27), quando Virginia e Zé Felipe confirmaram o fim da união após quase cinco anos juntos. Em um comunicado conjunto, o ex-casal reforçou que seguirá unido na criação dos três filhos.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, dizia o post. “Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não valorizarmos tudo o que construímos: uma família linda, vivida com intensidade, cumplicidade e amor.”