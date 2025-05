Virginia Fonseca muda de quarto e dorme com outra pessoa em Portugal

As mudanças na vida de Virginia Fonseca já começaram a acontecer. Na tarde desta quarta-feira (28), a apresentadora do Sabadou com Virginia revelou que trocou de quarto durante a viagem a Portugal, onde anunciou o fim de seu relacionamento com Zé Felipe.

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou o novo cômodo onde está hospedada, agora dividindo o espaço com Maressa, amiga próxima do ex-casal. “Chegamos aqui no quarto... minha parceira de quarto: Maressa! Ai, gente. Que peso”, desabafou Virginia, visivelmente abalada.

Na noite da última terça-feira (27), Virginia e Zé Felipe movimentaram a internet ao confirmarem que não são mais um casal. O anúncio foi feito por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, em que garantiram que, apesar do término, continuarão amigos e unidos na criação dos filhos.

“Juntos sempre, agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem: nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não valorizarmos tudo que construímos: uma família linda”, escreveram.

“Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, completou a influenciadora.