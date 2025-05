Vidente que previu término entre Virginia e Zé Felipe faz novas revelações

A separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, anunciada nesta semana, não foi uma surpresa para todos. A vidente Chaline Grazik já havia previsto o rompimento há pouco mais de um mês. Após a confirmação do término, a médium resgatou a publicação feita em abril e compartilhou novamente nas redes sociais, afirmando que sua visão se concretizou.

"Previsão feita em 22 de abril. Espero, sinceramente, que seja apenas marketing… porque é muito triste. Desejo que eles voltem. Está difícil acreditar no amor", escreveu Chaline, lamentando o desfecho do casal.

Na previsão publicada no mês passado, a sensitiva afirmou que via um desgaste inevitável na relação do casal. Segundo ela, o rompimento seria temporário, com chances de reconciliação no futuro. “Mais adiante haverá um corte nesse relacionamento. Alguém do passado parece interferir bastante", disse ela em abril deste anos.

E seguiu com as declarações: "Vejo um desgaste significativo, uma possível separação. Porém, após esse momento difícil, há uma reconciliação. Não sei se isso será exposto publicamente ou mantido em sigilo. Mas essa mudança está prevista para acontecer mais para frente”, revelou a vidente.

A revelação voltou a repercutir entre os fãs do casal, que ainda torcem por uma reaproximação. Na última terça-feira (27), Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento. Após quase cinco anos juntos e com três filhos, o casal resolveu desfazer os laços.