Fernanda Paes Leme sofre aborto e faz revelação inesperada

Fernanda Paes Leme surpreendeu o público nesta quarta-feira (28) ao compartilhar, pela primeira vez, que sofreu um aborto espontâneo antes mesmo de engravidar de Pilar, sua primeira filha. Em entrevista ao podcast Grande Surto, a atriz contou como descobriu a gravidez inesperada durante uma viagem a Salvador.

“Estava relaxando na casa de um amigo quando pedi para o meu irmão passar na farmácia e comprar um teste. Fiz e deu positivo. Fiquei muito nervosa, sem saber como reagir. Era uma mistura de felicidade e medo”, relembrou.

Pouco tempo depois, Fernanda sofreu um sangramento que resultou na perda do bebê. “Se eu não tivesse feito o teste, nem saberia que estava grávida. E isso acontece com muitas mulheres. O luto me tomou por inteira, foi uma dor silenciosa e solitária”, desabafou.

A atriz também refletiu sobre a forma como a sociedade trata perdas gestacionais precoces. “Alguém me disse: ‘Imagina, isso é supernormal’. Eu respondi que não, pode até ser comum, mas não é normal. As expectativas que a gente projeta em minutos, em horas após um teste positivo, são reais. E perdê-las, ainda que cedo, é profundamente doloroso.”

Fernanda também destacou como a experiência foi transformadora em sua jornada pessoal. Segundo ela, o episódio a fez perceber um desejo até então adormecido: “Naquele momento, me dei conta de que queria, sim, ser mãe. Foi a partir daquela perda que algo em mim despertou. A dor abriu espaço para uma nova consciência sobre o que eu queria para minha vida. E quando a Pilar veio, veio com toda essa carga de esperança e cura.”