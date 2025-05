Zé Felipe quebra o silêncio sobre fim com Virginia Fonseca

Durante sua passagem por Portugal, Zé Felipe falou pela primeira vez com mais profundidade sobre o fim de seu casamento com Virginia Fonseca. Em conversa com a imprensa local, o cantor fez questão de reforçar que a decisão foi tomada com maturidade, destacando a importância de preservar o bem-estar da família.

Zé revelou que o casal escolheu a separação antes que a relação chegasse ao limite. Segundo ele, o amor e o respeito sempre foram prioridade.

“Melhor separar com amor do que com briga. A gente tem as coisas mais importantes da nossa vida, que são nossos filhos”, afirmou, emocionado.

Sobre os rumores de que o término seria uma jogada de marketing ou motivado por traição, o sertanejo negou com firmeza.

“Tudo mentira. Todo mundo sabe que se tivesse traição não seria pacífico. Ninguém tem coração de barata”, disse ele, acrescentando que agora deixa o futuro nas mãos de Deus.

Mesmo separados, Zé e Virginia continuam mantendo uma relação de amizade e respeito. A influenciadora, inclusive, esteve no show do cantor em Portugal para apoiá-lo, demonstrando que os laços familiares seguem fortes apesar do fim do casamento.