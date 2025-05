Poliana manda recado após ver Zé Felipe sofrendo em show

Zé Felipe se emocionou durante um show realizado em Portugal, nesta quarta-feira (28/5), poucas horas após anunciar oficialmente o fim do casamento com Virginia Fonseca. A influenciadora acompanhou o cantor na viagem e registrou o momento em que ele interrompeu a apresentação, com a voz embargada, e começou a chorar, sendo amparado pelo público.

Após a repercussão do episódio, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, publicou uma mensagem direcionada ao filho nos stories do Instagram. “Você é muito especial para todos, e para Deus”, escreveu ela na rede social.

O relacionamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca já vinha enfrentando dificuldades, conforme relatos de pessoas próximas ao casal. O desgaste teria sido causado pela rotina intensa de compromissos profissionais e pela dificuldade em conciliar agendas, fatores que teriam contribuído para o afastamento gradual entre os dois.

Mesmo após a separação, Zé Felipe e Virginia viajaram juntos para Portugal. A influenciadora esteve presente no show em que o cantor se emocionou e publicou vídeos do momento nas redes sociais, reforçando o apoio mútuo, apesar do fim do relacionamento.

O casal anunciou a separação na última terça-feira (27), após especulações nas redes sociais. Em comunicado, eles afirmaram que seguem priorizando o bem-estar dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.