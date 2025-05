Kevi Jonny revela que traiu a ex com Sthe e só depois terminou - (crédito: PodDelas)

Kevi Jonny abriu o coração em entrevista ao podcast PodDelas e revelou que traiu várias vezes a ex-namorada, Letícia Costa, antes de assumir o relacionamento com Sthe Matos, com quem está casado atualmente. O cantor contou que só teve coragem de terminar a relação depois que começou a se envolver com Sthe.

"Quando a Sthe mandou mensagem, eu ainda tinha algo aberto com o meu relacionamento e foi quando falei pela primeira vez que estava ficando com alguém. Traí muito, fiz tudo que era contrário para um relacionamento", confessou Kevi, que ganhou projeção nacional com a música "Te Love", criada após resolver essas pendências do passado.

Kevi também relatou que buscou força espiritual para colocar um ponto final na antiga relação. "Me ajoelhei, pedi a Deus para abençoar minha carreira e criei coragem de terminar", disse ele. O artista revelou que, apesar da resistência, decidiu apostar no novo amor. "Era um relacionamento desde criança, mas tinha algo forte, algo de Deus ali", completou.

O casal oficializou a união em março deste ano, após um pedido de casamento surpreendente feito por Kevi à beira-mar, com helicóptero, fogos de artifício e muitas flores. O momento especial aconteceu em agosto de 2024, depois de um período em que eles chegaram a dar um tempo no namoro.

Recentemente, Kevi também virou notícia ao furar um bloqueio de uma ponte interditada no sul da Bahia para conseguir chegar a tempo de um show em Porto Seguro. O cantor alegou que não sabia da proibição para motos e pedestres, e garantiu: "Vou de moto, de barco, de avião, de pé, mas sempre chego".