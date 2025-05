Letícia Cazarré mostra Juliano em hospital e atualiza estado de ator

Letícia Cazarré tranquilizou os fãs nesta sexta-feira (30) ao compartilhar atualizações sobre o estado de saúde do marido, Juliano Cazarré. O ator precisou passar por duas cirurgias em apenas 48 horas, após sofrer uma queda durante uma prática de jiu-jítsu, que resultou na ruptura de um ligamento no joelho.

“Duas cirurgias em dois dias seguidos”, comentou Letícia em um vídeo publicado nos Stories. Em tom bem-humorado, ela ainda brincou com a rotina intensa no hospital. “Dois dias com a mesma roupa, duas noites no hospital e dois dias entrando e saindo da emergência", contou, mostrando que mesmo com o cansaço, não perde o bom humor.

Momentos antes, a atriz já havia revelado que Juliano passou por uma primeira cirurgia após o acidente. No entanto, ele precisou retornar ao hospital para uma nova intervenção de emergência. Letícia ainda detalhou que o ator chegou a receber alta, mas no caminho de volta para casa, sofreu uma nova queda.

"Busquei o Juliano no hospital após a primeira alta. Enquanto íamos pegar as crianças na escola, ele caiu. As cenas que se seguiram foram muito fortes. Não me atrevo a postar, mas podem imaginar... voltamos imediatamente para a emergência", relatou Letícia, emocionada.

Letícia também aproveitou o momento para agradecer o apoio e as mensagens de carinho que o casal tem recebido dos fãs. “Quero agradecer de coração a cada oração, cada palavra de força. Isso tem nos sustentado nesses dias tão intensos. Agora é focar na recuperação do Ju, que está sendo muito corajoso e estável, mesmo diante de tanta dor e imprevistos”, completou a atriz