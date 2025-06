Zé Felipe fatura após separação com Virginia e valor de cachê dispara

A separação entre Zé Felipe e Virginia Fonseca parece ter impulsionado ainda mais a carreira do cantor. De acordo com produtores de eventos, o cachê de Zé subiu significativamente: de uma média de R$ 300 mil por show, os valores passaram para R$ 400 mil.

"Querem aproveitar o hype que a notícia da separação trouxe. Por isso o valor aumentou. A agenda dele promete lotar no segundo semestre", revelou uma fonte ao jornal Extra.

Além dos palcos, Zé Felipe também viu seu número de seguidores nas redes sociais disparar. Só no Instagram, ele já soma mais de 30 milhões de seguidores — um aumento de mais de 3 milhões desde o anúncio da separação.

Enquanto isso, Virginia Fonseca parece ter atingido um platô em sua popularidade digital, permanecendo com cerca de 53 milhões de seguidores. Vale lembrar que, após seu envolvimento com a CPI das Apostas Esportivas, a apresentadora enfrentou uma queda no engajamento de suas redes.

O casal anunciou oficialmente o fim do relacionamento na última terça-feira (27), após cinco anos juntos. Juntos, eles são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Apesar do término, os dois seguem mantendo uma relação cordial. Na tarde desta segunda-feira (2), Zé Felipe foi visto treinando ao lado da ex-esposa. Outro detalhe que chamou atenção dos fãs: ambos ainda continuam usando as alianças de casamento, avaliadas em mais de R$ 50 milhões.