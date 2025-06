Ministério Público abre investigação contra Hytalo Santos

O influenciador digital Hytalo Santos virou alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Segundo o portal LeoDias, a investigação aponta suspeitas que vão além de infrações trabalhistas, incluindo possíveis crimes contra menores e irregularidades empresariais.

Entre os investigados estão Hytalo, seu marido Israel Natan Vicente e as empresas ligadas ao casal. O MP apura denúncias de exploração de trabalho infantil, abuso de autoridade e atividades ilegais envolvendo a chamada “Turma do Hytalo”, grupo de crianças que apareciam em vídeos monetizados sem autorização legal.

A pressão política também impulsionou a investigação, após a vereadora Eliza Virgínia formalizar denúncias que citam palavrões, piadas de conotação sexual e outras atitudes impróprias em conteúdos divulgados pelo influenciador. O caso ganhou grande repercussão após publicações apagadas que mostravam o grupo de menores atuando nas redes.

Além disso, ex-funcionários moveram ações trabalhistas cobrando mais de R$700 mil por assédio moral, sexual e jornadas ilegais. Relatos indicam que trabalhadores foram forçados a dormir em locais improvisados e enfrentaram ameaças de exposição pública e retaliações.

Em nota oficial, a defesa de Hytalo afirmou colaborar com as investigações, negou a exploração de trabalho infantil e afirmou que as acusações de assédio são infundadas. “Reiteramos nosso compromisso com a verdade, com a ética e com o respeito às leis”, declarou o advogado do influenciador.

Confira a nota na íntegra:

“A assessoria jurídica de Hytalo Santos vem esclarecer que está contribuindo ativamente para os procedimentos em andamento, apresentando toda documentação solicitada pelos órgãos responsáveis. Desde o início, tem sido adotada uma postura transparente e colaborativa, reafirmando o cumprimento da legislação vigente.

Reiteramos que as denúncias que embasam os procedimentos que apuram suposta ‘exploração de trabalho infantil’ são inverídicas. E que a alegação de assédio moral e sexual sequer são objetos de apuração pelo Ministério Público do Trabalho, mas de ações trabalhistas ajuizados por prestadores de serviços, as quais tramitam sob sigilo, e que já estão sendo contestadas e esclarecidas, e que a única sentença judicial até o presente, foi favorável ao Influenciador, pois afastou as informações falsas e difamatórias que foram veiculadas contra sua honra.

Confiamos no trabalho dos órgãos de controle, e reforçamos nosso total interesse no esclarecimento dos fatos veiculados, reiterando o compromisso com a verdade, com o devido processo legal e com a preservação da integridade moral e profissional de todos os envolvidos, tendo em vista que as relações pessoais e profissionais do Sr. Hytalo Santos são pautadas em respeito, ética, legalidade e responsabilidade.”