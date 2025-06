Vivi Noronha afronta governador Cláudio Castro e manda recado

um recado direto ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Após ser alvo de mais uma operação policial, ela acusou as autoridades de perseguição e censura, além de relatar que sua casa foi invadida novamente e que familiares e amigos foram tratados como bandidos.

“É a institucionalização do racismo e do preconceito, mas não vão me calar”, disparou Vivi em um story publicado no Instagram de @pozevidalouca. Ela ainda ironizou o momento da operação: “Alguém realmente acha que essa operação foi por acaso? Bem no dia que vão soltar o Marlon e depois de eu denunciar os absurdos que estão acontecendo?”.

Embora não seja investigada na operação que levou à prisão do marido, Vivi passou a responder por calúnia, após afirmar que joias sumiram durante a ação policial. Ela relatou que um policial encerrou a operação logo após encontrar uma bolsa de luxo e que outros itens de valor também desapareceram.

MC Poze do Rodo foi preso sob acusação de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Vivi criticou a forma como a prisão foi conduzida e denunciou a truculência dos agentes com a família.

Com mais de 2 milhões de seguidores, Vivi Noronha é mãe de três dos cinco filhos de Poze. Ambos nasceram e cresceram na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde seguem recebendo apoio de fãs e amigos.