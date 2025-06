Lucas Guedez expõe decepção com MC Livinho e cantor rebate

Lucas Guedez, influenciador e coapresentador do “Sabadou”, surpreendeu ao revelar uma frustração com MC Livinho durante participação no podcast “PodProvar”, apresentado por Álvaro Xaro.

Sem citar nomes de imediato, Lucas deixou pistas até confirmar que se tratava do funkeiro, destacando que ele foi o único convidado que o decepcionou no programa de Virginia Fonseca.

No bate-papo descontraído, Álvaro tentou adivinhar quem havia causado a má impressão, até que Lucas revelou que o nome começava com a letra L. Depois de várias tentativas, o influenciador confirmou que falava de MC Livinho, afirmando ter ficado surpreso negativamente com a postura do cantor nos bastidores do SBT.

A declaração causou grande repercussão nas redes sociais e acabou provocando uma resposta imediata de MC Livinho. O artista usou sua conta oficial para rebater as críticas, afirmando ter sido bem tratado por toda a equipe, inclusive por Virginia e sua mãe, Margareth Serrão. Ele pediu que Lucas explicasse exatamente o que o desagradou.

Na sequência, Livinho fez um desabafo dizendo não entender a acusação e insinuou que Lucas poderia ter criado expectativa de manter uma relação mais próxima com ele. O funkeiro ainda cobrou publicamente que o influenciador se retratasse e criticou quem “fala dos outros na internet” apenas para gerar repercussão.