Luan Pereira: ex-noiva revela motivo para fim de noivado

O noivado entre o cantor Luan Pereira e a modelo Duda Correa chegou ao fim. Juntos desde agosto de 2024, o casal havia oficializado o compromisso durante o Réveillon, em Santa Catarina. No entanto, nesta quinta-feira (5), ambos confirmaram publicamente a separação — e as declarações chamaram atenção nas redes sociais.

Duda revelou ter sido surpreendida com o término. “Acordei bloqueada, com o noivado desfeito. Tudo porque não quis ir até a casa dele na noite em que estava com as minhas amigas. Era uma noite só das meninas, de pijama mesmo”, contou a influenciadora.

Pela manhã, Luan usou as redes para lamentar o rompimento: “A maior dor da vida é ter que vir aqui fazer isso, mas... passando pra esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito.”

O cantor ainda explicou que a separação foi motivada por caminhos e objetivos pessoais diferentes: “Seguiremos por rumos distintos, com vontades e metas que não se alinharam. Sou grato a Deus por tudo que vivi ao lado da Duda. Aprendi muito. Só peço compreensão e respeito neste momento.”

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a separação: "Isso não é motivo de término. Ele só queria uma desculpa", "Segue a linha Bruna Marquezine mulher, foi um livramento!", "Minha querida, agradeça a Deus pelo livramento. Se por uma bobagem dessa esse homem fez isso, imagina como não seria daqui pra frente".