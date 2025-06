Sandy fala pela primeira vez sobre romance com médico

Sandy chamou atenção na última quarta-feira (4) ao aparecer ao lado do namorado, o médico nutrólogo Pedro Andrade. O casal marcou presença no 32º Prêmio da Música Brasileira, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, para prestigiar a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

Durante uma entrevista ao Gshow, a cantora falou pela primeira vez sobre o momento atual de sua vida amorosa: “Tô feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, isso não é novidade pra ninguém. Eu já estava vivendo uma vida normal. Agora, estou sendo fotografada. Só isso.”

Além de Sandy e Pedro, o irmão da artista, Júnior Lima, também compareceu ao evento, acompanhado da esposa, Monica Benini, com quem é casado desde 2012.

Essa não é a primeira aparição pública de Sandy com o novo namorado. Na última sexta-feira (30), os dois foram vistos curtindo o show da banda Hozier, em São Paulo. O evento também contou com a presença de Lucas Lima, ex-marido da cantora.

Nas redes sociais, internautas comentaram as declarações de Sandy: “Sandy é linda, maravilhosa! Sou fã dela. Foi casada por anos, terminou e está vivendo um novo amor. Merece ser feliz.”, “A Sandy, como sempre, maravilhosa, elegante e super educada — até para responder perguntas bestas.”