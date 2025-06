Leandro Hassum opina sobre condenação de Léo Lins: "muito triste"

Leandro Hassum se manifestou nas redes sociais em apoio ao humorista Léo Lins, condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por falas consideradas preconceituosas durante uma apresentação de stand-up. Em sua publicação, Hassum criticou duramente a decisão judicial e defendeu a liberdade de expressão.

“Com essa história toda do Léo Lins, se fosse para criar um slogan, seria: ‘Tudo bem vaiar, mas é covarde condenar’. Porque quando o artista está em cima do palco, ele se expõe tanto ao aplauso quanto à vaia”, escreveu o ator e comediante.

Ele continuou, fazendo um paralelo com o cenário político brasileiro: “Um artista não sobe no palco imaginando que, um dia, em um país que se diz democrático, possa ser condenado por exercer sua liberdade de expressão. Enquanto isso, há políticos subindo em palanques — não em palcos —, dizendo atrocidades e permanecendo impunes, roubando e apresentando atestados.”

Hassum finalizou a mensagem lamentando a atual conjuntura do país: “É triste. Muito triste ver o Brasil condenar um comediante e manter solto um bando de ladrão de gravata.”

Nas redes sociais o público também opinou: "Isso não é liberdade de expressão! As piadas que ele fez saíram do limite", "Eu concordava em defender ele, mas depois que vi as piadas que ele fez, achei justo a condenação", "Agora da pra entender porque ficou tanto tempo fazendo programa com Marcus Miller".