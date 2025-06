Virginia Fonseca exibe corpo musculoso e web aponta uso de anabolizantes

Virginia Fonseca começou a sexta-feira (13) com energia total. Após uma manhã intensa de exercícios físicos, a influenciadora e apresentadora do SBT decidiu encarar uma sessão de crioterapia — e mergulhou em uma banheira de gelo, técnica bastante usada para acelerar a recuperação muscular após treinos pesados.

Animada com a rotina fitness, Virginia compartilhou o momento nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela postou uma foto usando um biquíni amarelo cavado enquanto sorria na banheira. "A felicidade pós 10 minutos na banheira de gelo. Sextou por aqui", escreveu na legenda, esbanjando bom humor.

No entanto, a publicação rapidamente se tornou alvo de críticas. Alguns internautas começaram a comparar o físico atual da influenciadora com registros de apenas quatro meses atrás. Segundo parte do público, Virginia estaria “musculosa demais”, levantando suspeitas sobre o uso de anabolizantes.

Um dos comentários que ganhou repercussão mencionava a suposta mudança na voz da ex-esposa de Zé Felipe como indício. “A voz dela está mais grossa, isso é um dos sinais típicos”, opinou um usuário.

Outros seguidores, por sua vez, saíram em defesa da influenciadora, elogiando sua dedicação à rotina de treinos e reforçando que o corpo dela é fruto de esforço e disciplina.