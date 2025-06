Karoline revela reação de Léo Pereira ao ser apelidado de "Karolino"

Karoline Lima abriu o jogo sobre o apelido divertido que o namorado, Léo Pereira, recebeu da torcida: “Karolino”. Em entrevista ao portal Lance!, a influenciadora contou como o jogador reagiu ao ver o Maracanã inteiro gritando o novo nome.

“Eu acho que ele se assustou um pouco, pra ser sincera. Me corrija se eu estiver errada, mas eu nunca vi um homem jogador ser conhecido pelo nome da mulher. Sempre é o contrário”, comentou Karoline, aos risos.

Apesar do susto inicial, ela garantiu que Léo levou tudo numa boa. Segundo Karoline, o zagueiro do Flamengo achou tudo divertido e encara o carinho do público com muito bom humor.

A influencer ainda destacou como a torcida abraçou o casal com brincadeiras e memes. “Acho muito legal como as pessoas se divertem com a nossa relação. Isso mostra que estamos entregando leveza e alegria”, completou.

O apelido “Karolino” viralizou entre os torcedores nas redes sociais e já virou grito nas arquibancadas. O casal, que vive trocando declarações públicas, parece mesmo ter conquistado o coração da torcida rubro-negra.