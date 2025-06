Matheus, da dupla com Kauan, faz surpresa inusitada em casamento na praia

Imagine receber um show surpresa de um dos maiores nomes do sertanejo nacional no dia do seu casamento? Foi exatamente isso que aconteceu com Bruno e Jéssica, que oficializaram a união em uma cerimônia à beira-mar, em João Pessoa, na Paraíba. O cantor Matheus, da dupla Matheus & Kauan, passava de bicicleta pela praia quando, ao notar a celebração, decidiu fazer uma participação especial — e completamente inesperada.

Ao som do sucesso "O Nosso Santo Bateu", o artista emocionou os noivos e os convidados. Jéssica, visivelmente impactada, mal acreditava no que estava acontecendo. O momento espontâneo e cheio de emoção foi registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais de Matheus, onde é possível ver todos entoando juntos o hit romântico.

"Queria agradecer ao Bruno e à Jéssica. Fiquei sabendo que o casamento atrasou um pouquinho e que ela estava super preocupada. Mas, se tivesse começado no horário, eu também não estaria passando por aqui. Tudo tem um propósito. Deus é maravilhoso", declarou o cantor ao cumprimentar o casal, encantado com a ocasião.

Nas redes sociais, o gesto gerou uma enxurrada de elogios. Seguidores exaltaram a sensibilidade e humildade do cantor:

"Ela achando que tinha sido o noivo, e ele tão surpreso quanto ela! Que cena linda!", comentou uma internauta. "Educadíssimo! Não quis roubar a cena, entrou no momento certo e ainda presenteou os noivos com um instante inesquecível", escreveu outra pessoa.