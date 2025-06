Giovanna Lancellotti planeja casamento com duas festas luxuosas

O clima de casamento já tomou conta de Giovanna Lancellotti e Gabriel David. A atriz e o empresário decidiram oficializar a união com não uma, mas duas cerimônias religiosas em cidades diferentes. E os detalhes do evento seguem empolgando os fãs, principalmente depois que o casal foi flagrado ensaiando a primeira dança juntos.

A primeira celebração acontece no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho, apenas para familiares e padrinhos. Já a segunda, mais completa, será dia 28 em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, onde Giovanna foi criada. A expectativa é de que a cidade pare para acompanhar o casamento que promete ter tudo o que se tem direito.

Giovanna já confessou estar ansiosa e encantada com os preparativos. “É meu dia de princesa”, disse nas redes, ressaltando que tudo foi pensado com carinho ao longo de um ano. Por estar no ar com a novela Dona de Mim, a lua de mel vai ficar para depois. Por enquanto, o destino dos recém-casados será mesmo o Projac, como ela brincou com os fãs.

O convite enviado aos padrinhos trouxe gravatas em cores diferentes para cada cerimônia, vinho personalizado, abridor e até perfume da marca Jo Malone. Entre os padrinhos confirmados estão Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Enzo Celulari e Miguel Rômulo com a noiva, Fran Castro.

E enquanto o grande dia não chega, os noivos já estão treinando passos de dança. Em clima descontraído, eles se divertiram ao som de “Beauty and the Beast”, com direito a quase queda de Giovanna durante o ensaio.