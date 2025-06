Claudia Raia expõe motivo por trás de pausa nas novelas

Longe das novelas desde 2023, Claudia Raia contou no "Domingo Espetacular" que não pretende retornar tão cedo aos folhetins. Mãe do pequeno Luca, de apenas dois anos, a atriz explicou que prefere se dedicar a projetos mais curtos e que não tomem tanto de seu tempo em casa.

"Tenho vontade de fazer séries, filmes... Novela exige demais. E eu quero curtir a infância do meu filho", disse.

A artista também falou sobre o equilíbrio que encontrou ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, com quem está há quase 15 anos. Segundo ela, ele foi essencial para ajudá-la a canalizar sua energia.

"Ele me mostrou onde eu desperdiçava minha alegria. E não mudou quem eu sou, só me ajudou a entender melhor", afirmou.

Claudia não poupou elogios ao companheiro. "É o amor da minha vida. Ele me ensinou a fazer nada, só deitar no sofá e relaxar. A mulher tem essa mania de querer fazer tudo, e com ele eu aprendi que posso simplesmente descansar", contou.

Atualmente, ela está em cartaz com o espetáculo “Cenas da Menopausa”, e revelou que foi o marido quem percebeu os primeiros sinais dessa fase.