Anitta cancela show e revela infecção grave

Anitta está enfrentando uma infecção bacteriana severa e precisou cancelar o show que faria nesta segunda (16/6) no São João de Campina Grande. A cantora mandou áudios para os fãs explicando o motivo da ausência e contou que está recebendo antibióticos diretamente na veia.

“Eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem, mas não foi possível”, disse. No desabafo, Anitta revelou que os sintomas já vinham se arrastando há alguns dias, mas ela ainda mantinha a esperança de se apresentar. No entanto, a evolução do quadro exigiu repouso imediato.

A artista também afirmou que este tem sido um ano difícil para cumprir a agenda de compromissos e lembrou do cancelamento anterior no festival Coachella, nos Estados Unidos.

Além do show em Campina Grande, Anitta também cancelou sua participação em um evento ambiental importante que aconteceria no Rio de Janeiro, com as ministras Marina Silva e Sonia Guajajara. “O tratamento está sob controle, mas é lento. Preciso cuidar da minha saúde agora”, afirmou.

Mesmo abatida, a cantora aproveitou para agradecer o carinho dos fãs. “Sei que tenho a torcida de vocês, da minha família e dos meus amigos. Já, já estou de volta”, declarou. Ela ainda reforçou o quanto estava animada com a chance de se apresentar pela primeira vez no São João de Campina Grande e disse estar frustrada com a situação.

Por fim, Anitta garantiu que vai seguir em tratamento e que está confiante na recuperação. "Amo vocês sempre, penso em vocês todos os dias", concluiu. Ainda não há previsão para seu retorno aos palcos, mas a equipe da artista deve atualizar o público conforme a evolução do quadro.