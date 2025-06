Jon Vlogs se pronuncia pela primeira vez após deixar prisão: 'Tô vivo'

Jon Vlogs se pronunciou pela primeira vez após deixar a prisão na Croácia. Na tarde desta terça-feira (17), o youtuber usou seu perfil no Instagram para tranquilizar os fãs e agradecer o apoio recebido durante o episódio. Ele afirmou que está bem, em segurança e prometeu realizar uma live para explicar melhor os detalhes da situação.

“Passei por uma situação delicada fora do Brasil, mas tudo não passou de um mal-entendido que será resolvido no tempo certo, da melhor forma possível”, declarou. “Espero vocês lá, que estou morrendo de saudades”, completou, demonstrando gratidão pela preocupação dos seguidores.

O influenciador foi detido após um episódio conturbado em uma boate chamada Pink Champagne. Segundo relatos, Jon e os amigos teriam causado tumulto no local ao tirarem as camisas e arremessarem copos durante a festa. O grupo foi convidado a se retirar, mas a situação escalou. Do lado de fora, uma nova confusão começou — desta vez envolvendo um dos seguranças da casa noturna.

A situação piorou com a chegada da polícia. Durante a abordagem, Jon Vlogs teria agredido fisicamente um dos agentes, desferindo um soco no rosto do policial.

Além disso, os oficiais alegaram que foram insultados verbalmente e enfrentaram resistência por parte do grupo. Após a detenção, testes apontaram uma alta concentração de álcool no sangue de Jon — cerca de 1,04 g/kg, índice considerado elevado e agravante em casos de desordem pública. A depender do desfecho do processo, ele poderia enfrentar até oito anos de prisão.