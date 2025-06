Zilu Camargo revela desejo de conversar com Zezé Di Camargo: 'Deprimente'

Zilu Camargo surpreendeu os fãs ao fazer um desabafo sincero sobre sua relação com o ex-marido, Zezé Di Camargo. Durante participação no podcast 30 e 3, a influenciadora revelou que ainda sente vontade de conversar com o cantor, de quem se separou em 2012, após 32 anos de casamento. Segundo ela, há mágoas e questões mal resolvidas que, com um simples diálogo, poderiam ser superadas.

Ao ser questionada sobre com quem gostaria de ter três minutos de conversa – mesmo que fosse alguém que já partiu ou com quem não fala mais – Zilu não hesitou em citar Zezé.

“Acho que meu ex-marido. A gente não se fala hoje, e foram mais de três décadas juntos. Fomos muito amigos, tivemos uma história linda, cheia de cumplicidade. Torço para que ele esteja feliz, de verdade”, declarou.

A mãe de Wanessa Camargo explicou que o afastamento entre os dois a entristece profundamente, especialmente pela longa trajetória que compartilharam. “Conheci ele com 15 anos. Vivemos tanta coisa juntos, construímos uma vida, temos filhos e netos. E hoje, um não olha na cara do outro. Isso é deprimente. Não faz sentido”, lamentou.

Zilu reforçou que não quer reviver o passado, mas sim encerrar esse ciclo com maturidade e respeito. “Três minutos bastariam. Só para sentar, conversar, lavar a alma. Problemas existiram, claro, mas tudo pode ser resolvido quando há boa vontade. Basta querer. Só queria essa chance para que a gente encerrasse essa história em paz”, concluiu.