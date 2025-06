Zé Felipe faz chacota de João Guilherme e reacende polêmica do cropped

Após o término do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe tem conquistado ainda mais visibilidade nas redes sociais, agora também como influenciador digital. Durante sua passagem pela Europa, onde cumpre compromissos profissionais, o cantor divertiu os seguidores ao compartilhar um episódio curioso que o fez lembrar do irmão, João Guilherme.

Zé contou que saiu para fazer compras, mas, com a pressa, não se deu ao trabalho de experimentar as peças. O resultado? Surpreendeu até ele. “Fui numa loja ontem, comprei quatro camisetas. A moça perguntou: ‘Quer experimentar?’ Eu disse: ‘Não, obrigado’. Camiseta bonita”, relatou. No entanto, ao chegar em casa e vestir uma das blusas, percebeu que ela estava mais curta do que esperava.

Sem perder o bom humor, o sertanejo aproveitou para provocar o irmão de forma descontraída: “Se eu for em um show com essa camiseta e mandar jogar as mãozinhas pra cima, viro o João Guilherme! João, comprei quatro, tô mandando pra sua casa pra usar no dia a dia”, brincou, arrancando risadas dos fãs.

A referência foi direta ao look usado por João Guilherme durante a Semana de Moda de Paris, quando o ator e cantor apareceu usando cropped — peça que gerou intensa repercussão. A escolha de João virou assunto nas redes sociais, recebendo elogios de alguns, mas também críticas de outros, como do humorista Nego Di, que questionou o uso da peça por homens.

Na época, João Guilherme reagiu aos comentários negativos com elegância e ironia. “Juro! Muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate, etc. Que mundinho”, escreveu, evidenciando sua postura confiante frente às críticas.