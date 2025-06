Claudia Raia desabafa e revela momento em que chegou ao 'fundo do poço'

Na manhã desta terça-feira (17), Claudia Raia emocionou o público ao compartilhar um momento delicado de sua vida durante o programa Encontro. A atriz revelou como foi impactada pelos sintomas da menopausa e descreveu o período como um verdadeiro "fundo do poço".

"Eu entrei na menopausa e praticamente sofri uma intervenção dos meus filhos e do Jarbas. Eu, que sempre fui curiosa, que pesquiso, que gosto de saber tudo, não percebi o que estava acontecendo comigo. Fui parar no fundo do poço novamente. Senti tudo de novo, como se fosse uma recaída", desabafou a artista, em tom emocionado.

Ela contou que foi o marido, Jarbas Homem de Mello, quem percebeu que havia algo errado. "Ele me disse: ‘Claudia, você não está bem’. E eu precisei aceitar. Comecei a ter insônia, ondas de calor, estresse... Foi então que procurei ajuda médica. Fiz a reposição hormonal, da qual sou totalmente a favor. Não dá pra viver daquele jeito, é impossível", afirmou.

Claudia ainda relembrou o impacto emocional da fase difícil: "A menopausa voltou com força total: insônia, dores nas articulações, tudo que você puder imaginar. Mexeu tanto comigo que precisei ligar para a autora da peça que estava em cartaz e dizer que não estava bem, que eu precisava me sensibilizar no palco de verdade. Era um turbilhão por dentro", completou.