Anne Burrell, chef de reality de cozinha nos EUA, morre aos 55 anos

Anne Burrell, renomada chef e apresentadora americana, morreu aos 55 anos em sua casa no Brooklyn, Nova York. Conhecida pelo seu cabelo platinado e personalidade marcante, Burrell ganhou destaque principalmente pelo programa “Piores Cozinheiros da América”, no qual ajudava participantes com pouca experiência a desenvolver habilidades culinárias.

A notícia foi confirmada por representantes da chef nesta terça-feira, 17 de junho. Nascida em 1969 no estado de Nova York, Anne iniciou sua carreira estudando comunicação, mas logo voltou para a culinária, formando-se no prestigiado Culinary Institute of America em 1996.

Sua especialização em culinária italiana foi aprofundada no Instituto Culinário Italiano para Estrangeiros. Trabalhou em restaurantes renomados, como o Felidia, em Nova York, antes de migrar para a televisão.

Burrell começou sua trajetória na TV como subchefe no programa “Iron Chef America” e logo ganhou seu próprio show, “Secrets of a Restaurant Chef”, que teve nove temporadas.

Além disso, participou de outros programas populares do Food Network, como “Chef Wanted”, “Chopped” e “House of Knives”. Sua carreira consolidou-se pelo carisma e pela capacidade de ensinar técnicas culinárias de forma acessível. Além de apresentadora, Anne Burrell foi autora de dois livros de receitas que conquistaram público e crítica.

Também teve forte atuação em causas sociais, atuando em organizações como a Fundação Garden of Dreams e a City Harvest, voltadas para o combate à fome e ao apoio a crianças com diabetes. Burrell deixa o marido Stuart Claxton, com quem era casada desde 2021, seu filho Javier, além de familiares próximos.