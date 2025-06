Bia Miranda passa por novo procedimento para evitar gravidez

Bia Miranda passou por um novo procedimento na última quarta-feira (18) para prevenir uma gravidez indesejada. Aos 21 anos, a influenciadora é mãe de Kalebe, de 1 ano, fruto do relacionamento com o DJ Buarque, e de Maysha, de apenas 2 meses, filha de Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto.

Nas redes sociais, a neta postiça de Gretchen e filha da ex-A Fazenda Jenny Miranda compartilhou o momento em que realizou a implantação de um chip anticoncepcional. “Bora colocar um chip para não engravidar”, escreveu a vice-campeã de A Fazenda na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas reagiram à decisão de Bia. “Essa moça tem uma genética muito boa! Parir uma criança pra ela é como comprar pão! Eu fico passada, chocada!”, opinou uma seguidora, impressionada com a boa forma física da influenciadora.

Outros defenderam a escolha pelo método contraceptivo. “Um monte de mulher julgando, falando de preservativo. Todas usam sempre, né? Muita hipocrisia, parem que está feio. Cada um usa o que quer”, criticou uma usuária. “Temos que nos prevenir mesmo — até com marido”, acrescentou outra.

Vale ressaltar que após o imbróglio envolvendo o ex-namorado, Gato Preto, Bia Miranda compartilhou um date com um novo influenciador, na última terça-feira (17). O encontro aconteceu poucas horas depois que a jovem colocou um ponto final no relacionamento com Samuel Sant'Anna.