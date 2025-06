Power Couple: casal perde disputa acirrada e dá adeus ao reality

A noite foi de tensão máxima no Power Couple Brasil 7. Em uma das D.R.s mais acirradas da temporada, Silvia Catra e André acabaram eliminados do reality da Record. A dupla recebeu apenas 31,74% dos votos para permanecer no jogo e deu adeus à disputa milionária.

O anúncio foi feito por Felipe Andreoli e Rafa Brites, que começaram revelando que Rayanne e Victor estavam salvos. A revelação emocionou a atriz, que caiu no choro nos braços do parceiro. Eles foram recebidos com festa por aliados, enquanto outros casais apenas observaram em silêncio.

Na sequência, Kadu Moliterno e Cris também escaparam da eliminação e vibraram com a permanência na mansão. O casal agora comemora o aniversário dentro do confinamento, como destacou Andreoli. Silvia e André, por sua vez, saíram em clima tranquilo, após se despedirem dos colegas.

Antes de deixarem o programa, Silvia e André deixaram a “herança da D.R.” para Rafael e Talira, casal que tem o apoio deles no jogo. Pela decisão do público, a dupla poderá cancelar a aposta após o resultado da primeira prova do ciclo, caso queira.

Seis casais seguem firmes na disputa: Kadu e Cris, Victor e Rayanne, Dhomini e Adriana, Eike e Natália, Radamés e Carol, e Rafael e Talira. A reta final promete ainda mais emoções e reviravoltas no jogo.