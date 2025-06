Padre Fábio de Melo treina em academia em meio à denúncia ao Vaticano

Enquanto lida com uma denúncia ao Vaticano, o padre Fábio de Melo foi visto malhando em uma academia de Belém, Pará, nesta última terça-feira (17/6). O vídeo, registrado por um frequentador, mostra o religioso sorridente e acessível, posando para selfies logo após concluir seu treino

A denúncia enviada ao Vaticano contra o padre Fábio de Melo não prevê punições imediatas, mas pode deixar marcas em sua trajetória dentro da Igreja. O bispo responsável teria considerado que a postura do sacerdote, no episódio da cafeteria, não condiz com os valores da doutrina católica.

Tudo começou quando o padre comentou nas redes sociais sobre o atendimento que recebeu em um estabelecimento de Joinville (SC). A publicação teve grande repercussão e acabou gerando a demissão do gerente, o que dividiu opiniões na web.

O ex-funcionário, Jair José Aguiar da Rosa, nega ter tido qualquer contato direto com o religioso. Ele disse que se sentiu exposto de forma injusta e que, após o episódio, precisou trancar a faculdade por questões de saúde mental. Com o apoio do sindicato da categoria, uma ação cível foi movida contra o padre.

Em nota, Fábio de Melo garantiu que jamais quis prejudicar alguém e lamentou a forma como o caso ganhou proporções nas redes sociais. “Estendo a mão não para julgar, mas para acolher”, escreveu, afirmando ainda estar em paz com sua consciência e focado na missão de servir com fé e amor.

Mesmo em meio à polêmica, o padre segue com sua rotina, que inclui agenda de shows e compromissos religiosos. Agora, a situação será avaliada internamente pelas autoridades da Igreja no Vaticano.

Padre Fábio de Melo ainda não comentou sobre a denúncia feita contra ele no Vaticano. Segundo o jornalista @matheusviggo, ele está em Belém (PA) onde tem sido tietado e recebido com muito carinho por onde passa. pic.twitter.com/pmRYhYZ2zL

